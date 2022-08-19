В Гороховецком районе пятеро калмыков похитили 379 тонн дизеля

Как сообщает прокуратура Владимирской области, пятеро жителей Республики Калмыкия предстали перед Гороховецким районным судом. Четверо из них обвинялись в повреждении магистрального трубопровода группой лиц по предварительному сговору, а также в особо крупной краже. Пятый был обвинен только в хищении.

Судом установлено, что преступная группа была создана на территории Калмыкии в целях хищения дизельного топлива из магистрального нефтепровода АО «Транснефть — Верхняя Волга».

В рамках умысла четверо осужденных в мае-июне 2020 года нелегально врезались в трубопровод неподалеку от деревни Ескино Гороховецкого района, после чего проложили трубу длинной около полукилометра, при помощи которой смогли похитить 379 тонн дизельного топлива, стоимость которого составила 13 миллионов рублей.

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, топливо они продавали через розничные сети. Уже в ходе следствия один из пятерых добровольно возместил 900 тысяч рублей, еще на 3 миллиона рублей топливо удалось вернуть. Также у обвиняемых арестовано имущество еще на 4,7 миллиона рублей.

Суд признали всех пятерых виновными. Организатор преступления был приговорен к 7 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, остальные получили сроки от 3 лет 10 месяцев до 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафами от 200 до 300 тысяч рублей.