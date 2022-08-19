Владимирскую студентку обманула тверичанка на покупке брендовых сапог

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудниками уголовного розыска городского главка полиции Владимира задержана 22-летняя жительница Тверской области, обвиняемая в мошенничестве.

По версии следствия, 21-летняя студентка из Владимира нашла интернет-объявление о продаже сапог известного бренда. Связавшись с продавцом, девушка договорилась о покупке и перевела владелице сапог 3000 рублей. Однако ни через два дня, ни через неделю сапоги из Твери так и не пришли. Тогда девушке пришлось обращаться к полицейским, которые быстро установили личность подозреваемой.

Тверичанка после задержания призналась в обмане и объяснила, что действительно продавала сапоги. Но когда ей на счет поступили деньги, она решила не отправлять их во Владимир, а покупательнице больше не отвечать.

Спорные сапоги сейчас изъяты и скоро перейдут в собственность жительницы Владимира, а жительница Тверской области стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». На время следствия девушку отпустили под подписку о невыезде.