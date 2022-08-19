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Общество19 августа 2022 9:21

Житель Коврова оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России

Мужчина устроил одиночный пикет на против районной администрации
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ковровский городской суд рассмотрел протокол об административном правонарушении в отношении местного жителя, который 11 августа у здания администрации Ковровского района стоял с желто-голубым плакатом в руках, на котором надписью черного цвета было написано «Нет войне». Свой плакат мужчина демонстрировал прохожим.

Сам нарушитель, обвиненный по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России», в суде от дачи показаний отказался, в то время как его защитник просил суд о минимальном наказании, так как ковровчанин является отцом двоих несовершеннолетних детей и не имеет работы.

Ковровский городской суд, с учетом всех обстоятельств дела, оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей.