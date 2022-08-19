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Общество19 августа 2022 8:31

Во Владимирской области переносится сезон охоты и ограничено посещение лесов

Всему виной пожароопасная обстановка
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в настоящее время площадь торфяного пожара в Гусь-Хрустальном районе снизилась до 2 гектаров. Вместе с тем, постановлением администрации региона введено ограничение на посещение лесов и въезд в них автомобилей — леса вскоре перекроют шлагбаумами, а на прилегающей местности установят соответствующие аншлаги.

Кроме того, сезон охоты переносится до окончания периода действия особого противопожарного режима, то есть — до особого распоряжения главы региона. Соответствующий указ был подписан врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым 19 августа.