Во Владимирской области переносится сезон охоты и ограничено посещение лесов

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в настоящее время площадь торфяного пожара в Гусь-Хрустальном районе снизилась до 2 гектаров. Вместе с тем, постановлением администрации региона введено ограничение на посещение лесов и въезд в них автомобилей — леса вскоре перекроют шлагбаумами, а на прилегающей местности установят соответствующие аншлаги.

Кроме того, сезон охоты переносится до окончания периода действия особого противопожарного режима, то есть — до особого распоряжения главы региона. Соответствующий указ был подписан врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым 19 августа.