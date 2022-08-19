На день города во Владимире 27 августа перекроют центр с 9 до 23 часов

27 августа в связи с празднованием Дня города во Владимире с 9 до 23 часов будет перекрыто движение транспорта по улицам Дворянская, Б.Московская, Б.Нижегородская на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

В указанный период времени маршруты движения общественного транспорта планируется изменить следующим образом:

Троллейбусные маршруты:

№1 - будет обслуживаться автобусами большого класса по тарифам и с предоставлением льгот, предусмотренных в троллейбусе.

№2 и №8 - работать не будут.

№5 - проследует на вокзал через улицы Чайковского и Горького.

№7 - проследует к ВЭМЗ через улицы Чайковского и Горького.

Автобусные маршруты:

Маршруты №№12С, 15, 22, 26С, 28 на участке от Студёной горы до площади Фрунзе будут следовать по Лыбедской магистрали.

Маршруты №№1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 36 на участке от Студёной горы до улицы Луначарского будут следовать по Лыбедской магистрали.

Маршрут №16С на участке от Студёной горы до улицы Муромская будет следовать по Лыбедской магистрали.

Маршрут №28 на участке от Студёной горы до юридического института будет следовать по Лыбедской магистрали.

Маршрут №33С на участке от Студёной горы до областной администрации будет следовать по улице Дзержинского и Октябрьскому проспекту.

Маршрут №25 будет следовать от улицы Куйбышева до гостиницы «Владимир».