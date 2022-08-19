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Здоровье19 августа 2022 7:07

Во Владимирской области 19 августа коронавирусом заболели 119 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 августа 2022 года лабораторно подтверждено 119 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 22 сл. в г.Владимире, 16 сл. в Муромском, 15 сл. в Александровском, 12 сл. в Ковровском, 12 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Петушинском, 8 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Киржачском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 154200 случаев заболевания (41857 сл. в г. Владимире, 16976 сл. в Муромском, 18169 сл. в Ковровском, 5653 сл. в Петушинском, 7441 сл. в Кольчугинском, 9891 сл. в Александровском, 6572 сл. в Юрьев-Польском, 13008 сл. в Гусь-Хрустальном, 1600 сл. в Судогодском, 3353 сл. в Собинском, 1437 сл. в г. Радужный, 5076 сл. в Киржачском, 3302 сл. в Камешковском, 2921 сл. в Гороховецком, 4035 сл. в Меленковском, 5472 сл. в Вязниковском, 5311 сл. в Суздальском, 2126 сл. в Селивановском).