Владимир может не получить 80 троллейбусов в рамках нацпроекта

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков, заявка на 80 троллейбусов, поданная мэрией областного центра, пока еще находится на рассмотрении, однако предварительно известно, что по некоторым критериям город не подходит. Иными словами, несколько десятков новых машин, вероятнее всего, получить в рамках нацпроекта не удастся.

Однако глава дорожной отрасли Владимирской области отметил, что врио губернатора Александр Авдеев обратился с «транспортной проблемой» к Президенту России Владимиру Путину, и сейчас дано поручение вице-премьеру Денису Мантурову и Министерству транспорта России проработать этот вопрос.

- Думаю. Что по этому вопросу техника будет не только для Владимира, но и в целом для области, - добавил Николай Теняков.

Что касается закупки пяти новых троллейбусов для нужд областного центра на выделенные регионом деньги — она остается в силе, сейчас происходит выбор поставщика.