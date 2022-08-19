Во Владимире новые комплексы фотовидеофиксации включат к сентябрю

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков, 15 новых комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений, которые будут «штрафовать» водителей за не пристегнутые ремни, разговоры по телефону и нарушение расположения автомобилей на дороге, а также за превышение скорости и проезд под запрещающие знаки, начнут работать в конце августа — первой декаде сентября.

Глава дорожного департамента региона добавил, что, помимо этих комплексов, в текущем году на территории Владимирской области могут быть размещены еще 18 камер на дорогах, однако пока их точное место размещения не называется. В целом задача в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - устанавливать в регионе по 20 новых комплексов в год, и этот план перевыполняется.