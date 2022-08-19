Владимирские леса облетел на вертолете министр МЧС России Александр Куренков

Министр МЧС России Александр Куренков (справа). Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, глава чрезвычайного ведомства страны генерал-лейтенант Александр Куренков произвел облет территорий в Гусь-Хрустальном районе, после чего провел совещание с руководителями региона и муниципалитетов.

Помимо торфяного пожара, в тушении которого сейчас задействованы не только владимирские, но и столичные пожарные, в регионе 18 августа были зафиксированы еще шесть очагов, два из которых находились в Петушинском районе и четыре — опять же в Гусь-Хрустальном районе. В региональном главке МЧС отметили, что площадь этих пожаров была небольшой, и лесники сами с успехом справлялись с их тушением.

По итогам совещания министр дал рекомендации усилить профилактические мероприятия с гражданами. В настоящее время ситуация с пожарами во Владимирской области находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет. Что касается торфяного пожара близ деревни Панфилово, то на территории Анопинского сельского поселения был введен режим чрезвычайной ситуации, однако и там угрозы жизни и здоровью граждан нет, тушение торфяника продолжается. Утром 19 августа в ГУ МЧС России по Владимирской области уточнили, что площадь пожара уменьшилась с 4 до 3 гектаров. В тушении задействованы 165 человек и 65 единиц техники, из них от МЧС России 100 человек и 16 спецмашин.