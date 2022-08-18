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Общество18 августа 2022 14:08

В Александровском районе водитель «Лады» скопил 290 штрафов ГИБДД

При этом молодой человек не планировал платить по долгам
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, 22-летний парень из Александровского района, владеющий «Жигулями» седьмой модели и «Ладой» пятнадцатой модели столько раз нарушил правила дорожного движения, что в итоге у него скопилось 290 штрафов по линии Госавтоинспекции на общую сумму более чем в 200 тысяч рублей.

Дело дошло до судебных приставов, которые возбудили сводное исполнительное производство и неоднократно пытались вразумить молодого человека, направляя ему требования о погашении долга, но все было тщетно.

Тогда приставы наложили запрет на регистрационные действия на оба «ВАЗа», принадлежащих парню, а также на два его земельных участка общей площадью в 11 соток в местном СНТ.

Однако реальный эффект произвела беседа, которая состоялась после вызова молодого лихача в отдел судебных приставов. Там ему объяснили, что ограничат его в правах, включая вождение машины. Перспектива остаться «без руля» побудила водителя найти нужную сумму на уплату всей суммы долга, так что теперь исполнительное производство окончено.