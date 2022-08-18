В Александровском районе водитель «Лады» скопил 290 штрафов ГИБДД

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, 22-летний парень из Александровского района, владеющий «Жигулями» седьмой модели и «Ладой» пятнадцатой модели столько раз нарушил правила дорожного движения, что в итоге у него скопилось 290 штрафов по линии Госавтоинспекции на общую сумму более чем в 200 тысяч рублей.

Дело дошло до судебных приставов, которые возбудили сводное исполнительное производство и неоднократно пытались вразумить молодого человека, направляя ему требования о погашении долга, но все было тщетно.

Тогда приставы наложили запрет на регистрационные действия на оба «ВАЗа», принадлежащих парню, а также на два его земельных участка общей площадью в 11 соток в местном СНТ.

Однако реальный эффект произвела беседа, которая состоялась после вызова молодого лихача в отдел судебных приставов. Там ему объяснили, что ограничат его в правах, включая вождение машины. Перспектива остаться «без руля» побудила водителя найти нужную сумму на уплату всей суммы долга, так что теперь исполнительное производство окончено.