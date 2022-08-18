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Общество18 августа 2022 13:59

Салют на день города во Владимире продлится семь минут

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

27 августа во Владимире будут отмечать день города. Областному центру исполнится 1032 года. И кульминацией праздника станет салют. Длиться фейерверк будет семь минут.

Власти мэрии сказали, что они ищут сейчас для фейерверка новое место, которое позволит использовать длинные залпы, а также рассредоточить владимирцев по исторической части города.

"Раньше как было, все собирались на Соборной площади. И в итоге там яблоку негде было упасть. Сейчас давки в условиях пандемии хотелось бы избежать. Кроме того, на Соборной площади мы не могли использовать длинные залпы, которые стреляли бы повыше. На новом месте это станет возможным. Да и увидеть фейерверк в таком случае можно будет с любой точки в исторической части Владимира", сказал официальный представитель администрации города Александр Карпилович.