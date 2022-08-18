Образовательная платформа «Моя школа» заработает во Владимирской области в январе 2023 года

В этом году учреждения среднего звена начнут переходить на новый образовательный сервис "Моя школа". Пилотный проект запустят в 15 регионах России, а с 1 января 2023 года в него войдут все остальные, в том числе и владимирские.

В техническом задании на сайте госзакупок прописано, что платформа станет единой информационной системой для всех школ страны. В нее будут интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, облако для хранения файлов и работы с документами. В "Моей школе" можно будет узнать про прием в детские сады и школы, информацию о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое.

- "Моя школа" обладает еще одним важным преимуществом. Сервис создан на базе отечественного программного обеспечения, что делает цифровую среду максимально безопасной для всех ее участников. Так современный софт платформы "Моя школа" будет выявлять и блокировать опасный контент. Учитывая широкий спектр возможностей, платформа "Моя школа" станет всесторонним помощником как для педагогов, так для учеников и их родителей, - считает Семен Малышев, директор школы № 42 города Владимира.