Владимирец обманул полицейских чтобы скрыть мелкое ДТП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 42-летний житель Владимира в апреле пришел в отдел полиции и написал заявление об угоне принадлежащей ему машины «Хендай».

По словам заявителя, машина была припаркована возле дома в поселке Боголюбово, но через некоторое время машина пропала. Также водитель рассказал, что несколько позже сам обнаружил легковушку на одной из дорог Суздальского района, правда, машина имела механические повреждения.

В ходе проверки полицейские выяснили, что никакого угона не было. По версии следствия, мужчина попал в мелкое ДТП — он врезался в металлический отбойник, ограждающий тротуар от проезжей части, и побоялся наказания. В связи с этим ему и пришла в голову мысль написать ложное заявление об угоне.

Свою вину мужчина признал. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Суздальский районный суд.