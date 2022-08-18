Во Владимире будут судить двух жителей Твери за мошенничество

Громкое расследование о мошенничестве в отношении пенсионеров, начавшееся еще в декабре прошлого года, завершено. Следователи УМВД России по городу Владимиру передали в суд дело в отношении 23-летнего и 40-летнего жителей Тверской области, сообщает пресс-служба региональной полиции. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, они лишили сбережений в общей сложности одиннадцать пожилых жителей города Владимира в возрасте от 83 до 96 лет и соседней Ярославской области. Старики потеряли в общей сложности 1,5 млн рублей. Оба выполняли роль курьеров. Они приезжали к потерпевшим, которым накануне поступали звонки о якобы совершенном их родственниками ДТП, и забирали обозначенную аферистами сумму денег. Злоумышленники строго следовали инструкциям: арендовали жилье не более чем на трое суток, перемещались по городу только на такси, перечисляли полученные от потерпевших деньги на заранее обозначенные реквизиты, оставляя определенный процент от суммы себе.

Одного в итоге поймали во Владимире, второго – в городе Ставрополь. Свою вину жители Тверской области признали. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.