На тушение торфяника в Гусь-Хрустальном районе бросили московских пожарных

В районе населённого пункта Панфилово Гусь-Хрустального района уже не первый день горит торфяник. И пока ликвидировать горящий и тлеющий торф на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений "ФАСКО+" не получается.

В итоге, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, по состоянию на 18 августа, площадь очага составляет 4 гектара, площадь активного горения – 2 гектара. Число пожарных увеличили. Группировка в настоящее время составляет 27 единиц техники и 61 человек. Также к месту выдвинулась группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 9 единиц техники и 50 человек, а также группировка департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы в количестве 32 единицы техники и 65 человек. После этого группировка составит 58 единиц техники и 158 человек.

Тем временем, ещё один очаг природных пожаров во Владимирской области возник в Петушинском районе.