В Александровском районе в ДТП погиб 79-летний водитель "Нивы"

Смертельное ДТП произошло в Александровском районе 17 августа. В половине десятого утра на 47-м километре дороги "Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск" (на самой границе с Московской областью) столкнулись автомобиль "Нива" и грузовик "Сканиа".

Как сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД, 79-летний водитель "Нивы" пытался с обочины развернуться в обратном направлении. И, видимо, не заметил ехавший тонар. Удар грузовика был такой силы, что внедорожник перевернулся, а его пожилой водитель погиб. В "Скании" слегка пострадала кабина. Однако 59-летний водитель грузовика в медицинской помощи не нуждается.