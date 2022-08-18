На пожаре в Гусь-Хрустальном эвакуировали восемь человек

18 августа в 9.56 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме: г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 28. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений был виден дым с балкона 5 этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для поиска очага и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали возгорание имущества на площади 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

С места пожара сотрудниками МЧС было эвакуировано 8 человек, из них 1 ребенок. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.