Во Владимирской области развернуто 185 коек для больных коронавирусом

В регионе с каждым днем увеличивается число больных коронавирусом, сегодня подтверждено 107 новых случаев заболевания. Всего в области с начала пандемии зарегистрирован 154081 случай.

На сегодняшний день в больницах региона действуют 184 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 70,1 процента из них занято (129), свободны 55 коек.

149047 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 20 человек. За период наблюдения в области отмечено 3505 летальных случаев.

В области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Первый её этап прошли 689530 жителей региона, второй – 647081.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.