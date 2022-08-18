Владимирец занял у друга полмиллиона и пропал

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего владимирца. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Установлено, что обвиняемый одолжил у своего друга 500 тысяч рублей. Мужчина оставил расписку, заверив, что деньги вернет в обозначенный срок. Однако перестал выходить на связь, сообщает областное УМВД.

Оперативники уголовного розыска установили местонахождение 54-летнего мужчины. Он был задержан в мае текущего года во Владимире. Как выяснилось, местный житель не имел постоянного источника дохода, однако накопил долгов на 16 миллионов рублей.

Свою вину он признал, в содеянном раскаялся. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.