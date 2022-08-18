В Суздале пройдет фестиваль колокольных звонов

Фестиваль «Лето Господне» пройдёт 20 августа в Суздале и станет девятым по счёту. Имя фестивалю дал знаменитый роман писателя Ивана Шмелёва, судьба которого связана с Владимирской землёй.

В этом году колокола вновь зазвучат с самой высокой звонницы города – колокольни Ризоположенского монастыря. В 11 часов состоится открытие фестиваля, который соберёт лучших звонарей из разных регионов России и ближнего зарубежья.

Помимо концертов колокольных звонов и различных мастер-классов состоятся выступления хоровых коллективов: Владимирского камерного хора и Губернаторского камерного хора «Русский партес» из Твери. Для гостей также будет работать ремесленная ярмарка, где свои изделия представят мастера из разных уголков Владимирской области.

В 19 часов начнётся вечерняя программа. В ней примет участие Владимирский Губернаторский симфонический оркестр и сводный хор Центра классической музыки под управлением Артёма Маркина.

Для желающих побывать на фестивале организован трансфер из Владимира. На утреннюю и вечернюю программы в 9.45 и 17.45 автобусы будут отправляться от Театральной площади (подача – за 15 минут до отправления). Приобрести билет на автобус можно в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Б. Московская, 28, а также онлайн на сайте «Владимир-концерт». Справки по телефонам: (4922) 32-63-65, 32-27-71.

Вход для тех, кто добирается своим ходом, свободный.