Жители Гусь-Хрустального района просят очистить реку Колпь

Река Колпь. Фото предоставлено ОНФ

В региональное отделение Народного фронта обратились жители деревни Григорьево и Золотково Гусь-Хрустального района. Они сообщили, что долгое время пытались донести до чиновников, что река Колпь пересыхает.

- Вышли на субботник у берегов Колпи. Здесь когда-то была родниковая вода, рыбачилось отлично, техника из колхоза раньше приезжала, косила. Теперь все зарастает, заиливается и река постепенно умирает. В ширину доходила до 15 метров, а теперь еле-еле три насчитывает. Если сейчас не взяться за проблемы, можем реку потерять, – сказал активист Народного фронта во Владимирской области Сергей Бакулов.

Больше 30 человек трудились вблизи реки. Удалось собрать более 300 кг мусора. Тяжелая техника помогла с расчисткой завалов деревьев и кострищ.

Жители деревень также рассказали, что более пяти лет пытались запустить процесс очистки реки. Приезжали специалисты из регионального департамента природопользования, осматривали состояние водоема и, в принципе, не были против очистки реки, но это все было на словах, а до дела так и не дошло. Теперь вопрос по реабилитации реки возьмет на контроль Народный фронт.

- Мы просим администрацию области проработать вопрос о поэтапном финансировании очистки реки Колпь при рассмотрении бюджета региона на 2023-й и следующие годы. К нам обращаются жители, и мы не имеем право спустить данный вопрос на тормозах, – сообщил член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области, депутат Законодательного собрания Владимирской области Александр Цыганский.