Во Владимирской области 182 переселенца получили гражданство России

Как сообщает администрация Владимирской области, в ходе заседания по межнациональным и межрелигиозным отношениям вице-губернатор Дмитрий Лызлов рассказал, что на территории региона в настоящее время находятся 2913 переселенцев, 1305 из которых живут в 26 пунктах временного размещения.

В настоящее время 182 человека официально стали гражданами России. В настоящее время прибывшие активно привлекаются к различным мероприятиям, в том числе досугового характера. Для людей созданы все условия для нормальной жизни с возможностью трудоустройства.

Работа по оказанию помощи переселенцам из ДНР, ЛНР и Украины будет продолжена.