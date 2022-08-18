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Происшествия18 августа 2022 8:26

В Юрьев-Польском полностью сгорел жилой дом в селе Шихобалово

Происшествие случилось в третьем часу ночи 18 августа
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.36 диспетчерам Центрального пункта пожарной связи поступила информация о горящем жилом доме №50 в селе Шихобалово.

На место ЧП были направлены девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, а также один человек на одной машине от местной добровольной пожарной команды. К моменту прибытия расчетов дом горел по всей площади открытым пламенем, была угроза перехода огня на соседние постройки.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание на площади 96 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.