В Юрьев-Польском полностью сгорел жилой дом в селе Шихобалово

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.36 диспетчерам Центрального пункта пожарной связи поступила информация о горящем жилом доме №50 в селе Шихобалово.

На место ЧП были направлены девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, а также один человек на одной машине от местной добровольной пожарной команды. К моменту прибытия расчетов дом горел по всей площади открытым пламенем, была угроза перехода огня на соседние постройки.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание на площади 96 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.