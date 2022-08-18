Во Владимире двое местных жителей обналичили 133 миллиона рублей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в Октябрьский районный суд Владимира с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении двух жителей Владимира. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с получением особо крупного дохода.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год владимирцы совершали нелегальные финансовые операции по обналичиванию денег, для чего фиктивно зарегистрировали девять организаций с подставными руководителями.

Для создания видимости якобы работы этих фирм с клиентами, обвиняемые изготовили «липовые» финансовые документы для предоставления в налоговую инспекцию.

В общей сложности за четыре года работы им удалось обналичить 133 миллиона рублей, при этом клиенты платили владимирцам комиссию в 10 процентов от суммы. Таким образом, преступный доход составил порядка 13 миллионов рублей.

В скором времени Октябрьский районный суд Владимира приступит к рассмотрению этого дела.