Во Владимирской области за сутки подтверждено 107 заражений коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие 24 часа в регионе зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 25 приходятся на Владимир, что стало наибольшим показателем.

На втором месте в суточной сводке Гусь-Хрустальный район с 13 заразившимися, на третьем Александровский район, где подтверждено 12 новых случаев.

В Муромском районе за сутки подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом, в Ковровском районе 10, в Петушинском районе семь, в Кольчугинском и Вязниковском районах по пять, в Камешковском районе и в Радужном по три, в Юрьев-Польском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском и Суздальском районах по два, в Судогодском, Собинском и Селивановском районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтвержден 154081 случай заражения коронавирусом.