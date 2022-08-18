В Александровском районе обнаружены три очага африканской чумы свиней

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на территории Александровского района зарегистрировано три вспышки АЧС. Так, падеж свиней случился в подсобном хозяйстве в деревне Копылиха. Еще в двух случаях были обнаружены трупы кабанов близ деревни Мякишево.

В связи с произошедшим глава региона установил эпизоотический очаг, а департамент ветеринарии Владимирской области утвердил план по предотвращению дальнейшего распространения болезни.

Специалисты регионального главка Россельхознадзора провели исследования, в ходе которых установили, что основными причинами возникновения африканской чумы свиней в настоящее время являются контакты животных с дикими сородичами, в том числе с кабанами. При этом в ведомстве отмечают, что в ряде районов региона плотность кабана оказалась достаточно высокой — порядка 0,25 особи на 1000 гектаров.