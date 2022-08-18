В Коврове сотрудник лесопилки потерял кисть руки при работе на станке

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, инцидент произошел еще в мае на одном из ковровских предприятий. Во время манипуляций на станке рука работника попала в движущуюся деревообрабатывающую фрезу, в результате чего мужчина лишился кисти руки.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении работодателя, которого обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, руководство допустило к работам сотрудника, который не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности.

Расследование уголовного дела продолжается.