К 2024 турпоток во Владимирскую область планируют увеличить до 3,2 млн человек в год

Во Владимире прошло совещание по подготовке к заседанию Госсовета РФ на тему развития внутреннего туризма, которое провёл помощник Президента РФ Игорь Левитин.

В частности руководство Владимирской области рассказало о том, что будет сделано в ближайшие годы для увеличения турпотока в наш регион. В частности, ставится задача увеличить его к 2024 году до 3,2 млн человека в год.

Для этого власти региона делают и планируют сделать следующее:

- благоустрайство центров городов;

- создание кемпингов и глэмпингов;

- появление новых турмаршрутов;

- обновление туристической навигации;

- строительство 4-звездочного отеля во Владимире;

- реконструкция вокзалов во Владимире. Планируется создание современного транспортно-пересадочного узла.