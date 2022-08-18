К 2024 турпоток во Владимирскую область планируют увеличить до 3,2 млн человек в год

Во Владимире прошло совещание по подготовке к заседанию Госсовета РФ на тему развития внутреннего туризма, которое провёл помощник Президента РФ Игорь Левитин.
В частности руководство Владимирской области рассказало о том, что будет сделано в ближайшие годы для увеличения турпотока в наш регион. В частности, ставится задача увеличить его к 2024 году до 3,2 млн человека в год.
Для этого власти региона делают и планируют сделать следующее:
- благоустрайство центров городов;
- создание кемпингов и глэмпингов;
- появление новых турмаршрутов;
- обновление туристической навигации;
- строительство 4-звездочного отеля во Владимире;
- реконструкция вокзалов во Владимире. Планируется создание современного транспортно-пересадочного узла.