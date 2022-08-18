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Происшествия18 августа 2022 6:17

Во Владимирской области задержаны подмосковные сбытчики фальшивок

Мужчина и женщина орудовали в двух районах региона-33
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Киржачского района завершили расследование уголовного дела по факту сбыта поддельных денег. Фигурантами по нему проходят 33-летние мужчина и женщина из Московской области.

По версии следствия, сожители купили 10 поддельных купюр номиналом в 5000 рублей для того, чтобы затем сбыть их. С этой целью пара приезжала в Александровский и Киржачский районы, где приобретала товары в сетевых магазинах, делая покупки не более чем на 500 рублей и получая сдачу настоящими деньгами.

В результате обоих вычислили и задержали на территории Московской области, свою вину они признали.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Киржачский районный суд.