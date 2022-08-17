В Александрове мужчина до смерти избил подругу и оставил ее в лесу

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, под стражу заключен мужчина, обвиняемый в причинении смерти своей сожительнице.

По версии следствия, 6 августа в ходе ссоры нетрезвый мужчина избил женщину, нанеся ей множество ударов руками в область головы и грудной клетки.

После этого он оставил пострадавшую в лесу и ушел, однако через некоторое время вернулся обратно и осведомился о ее самочувствии. Женщина чувствовала себя очень плохо и явно нуждалась в помощи врачей, но в больницу ее доставили только спустя сутки. К сожалению, докторам не удалось спасти ей жизнь.

Сам ранее судимый мужчина свою вину признал и в совершенном поступке раскаялся. На время следствия он отправлен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.