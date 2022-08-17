В Гусь-Хрустальном районе загорелся торфяник на площади 3 гектара

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, днем 17 августа диспетчерам пожарной охраны Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о загоревшемся торфе на территории частного предприятия ООО «Фаско +» неподалеку от деревни Панфилово.

На место ЧП выехало 17 сотрудников МЧС на шести спецмашинах, общая площадь загорания составляет порядка 3 гектаров. Всего в тушении принимают участие 31 человек на 13 единицах техники. Угрозы лесу и населенному пункту не имеется.