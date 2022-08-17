Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Владимирской области

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17 августа Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. В том числе глава государства обратил внимание на высокие показатели алкоголизма в регионе.

"Основные показатели у вас в норме, и тенденции хорошие. На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много", отметил Владимир Путин. После чего он дал рекомендации, которые должны решить проблему.

Во-первых, нужно развернуть в регионе пропаганду здорового образа жизни. По словам Президента РФ, не нужно думать, что "это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут". Кроме того, первое неразрывно связано с развитием инфраструктуры для занятий спортом, физической культурой. Наконец, Президент пообещал Авдееву поддержку федерального центра по всем вопросам, требующим внимания.