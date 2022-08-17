Владимирским контрактникам заплатят по 100 тысяч рублей за участие в СВО

На официальном портале правовой информации России опубликован указ врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева от 16 августа 2022 года №118. Из него следует, что граждане, пребывающие в запасе (по сути — это любой гражданин, годный к военной службе) и заключившие краткосрочный контракт о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей.

Контроль за исполнением указа возложен на региональный департамент социальной защиты населения, который и должен производить выплаты по спискам, предоставляемым военным комиссариатом Владимирской области.

Указ вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля текущего года.