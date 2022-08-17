72-летний житель Судогодского района блуждал в лесу четыре дня

фото со страницы отряда "ЛизаАлерт" ВКонтакте

В отряде "ЛизаАлерт" рассказали о поиске 72-летнего жителя Судогодского района, который пошел в лес 10 августа и пропал. Его нашли 15 августа живым, и это настоящее чудо.

Заявка в отряд поступила в день пропажи около 22 часов.

- Заявка в «ЛизаАлерт» поступила в день пропажи Анатолия Алексеевича - около 22.00, от ОМВД Судогодского района. В первую ночь на актив выехали 15 добровольцев - из Владимира, Судогды, Суздаля. Но первая ночь не принесла результата. Поэтому 11 августа организовали повторный выезд - параллельно с прозвоном больниц, размещением ориентировок в соцсетях, сбором свидетельств. Днём поиском занимались сотрудники полиции, родные потерявшегося и просто неравнодушные люди, а вечером на место приехали 29 добровольцев из Владимира, Судогды, Суздаля, Гусь-Хрустального. 12 августа поиск продолжался, на месте работали 16 поисковиков отряда. На следующий день помочь вызвались охотники с собаками. А 14-го состоялся очередной выезд добровольцев - вместе с родственниками потерявшегося, полицейскими, местными жителями, в том числе учителями и сотрудниками МЧС, приехавшими на поиск в свои выходные. Но результата не было, - вспоминает волонтер Яна Лебедева.

15 августа отряд собирался продолжить работу на месте - автономными группами, вопреки всем сомнениям, что дедушка в возрасте, перепады температур днём и ночью могут быть опасны, у него с собой - ни нормальной еды, ни воды. И как раз во время подготовки раздался звонок от родных: они нашли Анатолия Алексеевича, он жив! После почти пяти дней в лесу!