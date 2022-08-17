В Коврове на водоеме Гидромуть обнаружен труп мужчины

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, утром 16 августа на водоеме Гидромуть было обнаружено тело мужчины, который предположительно пропал без вести еще две недели назад. В настоящее время полиция проводит по данному факту проверку, обстоятельства произошедшего и личность утопленника устанавливаются.

Вместе с тем, наши источники в правоохранительных органах добавили, что две недели назад двое мужчин находились на берегу Гидромути. Один из них в какой-то момент уснул, а когда проснулся, не обнаружил товарища рядом. Поиски поблизости ничего не дали, и тогда мужчина отправился к другу домой, но и там его не оказалось. Родственники написали заявление в полицию, и до сих пор о судьбе пропавшего ничего не было известно.

Спасатели предполагают, что тело могло все это время находиться на дне.