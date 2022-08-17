Во Владимире строители попались сотрудникам МЧС на сжигании мусора

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 17 августа на стройплощадке в районе трассы М-7 в черте владимира сотрудники МЧС зафиксировали факт сжигания сухих веток.

На место выехал начальник отдела надзорной деятельности по городу Владимиру и Суздальскому району Алексей Кутонов, который потребовал срочно погасить костер.

Рабочие подчинились и при помощи огнетушителей, а затем и строительной техники пламя потушили, после чего с ними была проведена профилактическая беседа.

В МЧС еще раз напомнили, что с 13 августа во Владимире действует особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на разведение любого открытого огня. Граждане, нарушившие данный запрет, могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.