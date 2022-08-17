Владимирцев приглашают отпраздновать Яблочный Спас в Суздале

19 августа празднуют Яблочный Спас. Праздник традиционно проходит в Суздале, на территории Спасо-Евфимиева монастыря.

В 11 утра на звоннице монастыря возвестят о начале Яблочного Спаса. А затем состоится традиционное освящение плодов. В ярмарочных рядах гости смогут угоститься медом, авторским яблочным вареньем и карамелью, пирогами с яблоками, пряниками в форме яблочка, выпить полезный травяной чай в Зелейной лавке.

Мастера-ремесленники из Владимирской, Ивановской, Московской областей предложат изделия народного творчества и художественных промыслов и проведут мастер-классы по гончарному делу, резьбе по дереву, художественной росписи и даже карвингу.

Мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря, Архиерейской хор Свято-Успенского Кафедрального собора города Владимира, суздальский коллектив «Лучина», ансамбль «Семейная традиция», гусляры Ксения Обухова и Марфа Семенова исполнят наигрыши на гуслях, песни и духовные стихи. Самой юной участницей станет Александра Трошина, участник Всероссийского телевизионного марафона-фестиваля молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина».

Для маленьких гостей подготовят спектакль «Музыка из всего», который покажет Фольклорно-музыкальный кукольный театр «Ученый медведь» (город Москва). Спектакль начнется в 12 часов на детской площадке «Спасский детинец»

А еще гостей ждут мастер-классы «Суздальская травница» и «Румяное, наливное», площадка по росписи арт-объекта «Яблоко», мини-экскурсия по Аптекарскому огороду, тематические фотозоны, многочисленные анимационные площадки с играми и забавами.

Цена билета - 600 рублей, для жителей Суздаля - бесплатно.