Во Владимире в суд поступило дело о незаконном обналичивании 133 миллионов рублей

Прокуратура города Владимира совместно с полицейскими передала в суд дело о незаконной банковской деятельности в областном центре.

По версии следствия, с 2018 по 2021 годы двое мужчин из Владимира, не имея ни регистрации, ни лицензии на осуществление банковских операций, создали организацию по обналичиванию денежных средств. На территории Владимира работали девять офисов организации, у всех при этом были номинальные руководители. Для налоговых и других органов создавались несоответствующие действительности финансовые документы. За обналичивание денег подозреваемые получали комиссию в размере 10% от суммы полученных от клиентов денежных средств. В итоге, за период своей преступной деятельности они нелегально "обналичили" более 133 миллионов рублей, а себе в карман положили более 13 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.