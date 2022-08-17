В Александровском районе пьяный селянин угрожал бывшей теще электропилой

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Александровский городской суд в скором времени рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего жителя села Бакшеево, который обвиняется в угрозе убийством, а также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

По версии следствия, 9 июля данный гражданин находился в нетрезвом виде, вооружился электрической пилой и направился к бывшей теще, угрожая ей убийством. Женщина тут же вызвала полицию, но по приезду стражей порядка дебошир не успокоился, снова взял пилу, завел ее и навел в сторону полицейских.

К счастью, дальше слов угрозы не пошли, однако на два уголовных дела житель Бакшеево вполне «заработал». Если его вина будет доказана, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Первое заседание по этому делу состоится 25 августа.