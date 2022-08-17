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Происшествия17 августа 2022 7:51

В Лакинске на стоянке грузовых машин загорелся прицеп большегруза

Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали возгоранием
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 17 августа в 07.46 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем грузовике в городе Лакинск Собинского района на 156 километре автодороги М-7 «Волга».

На место ЧП выехали пять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их приезда прицеп грузовой машины горел открытым пламенем. Вскоре пожар был локализован и ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.