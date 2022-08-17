В Лакинске на стоянке грузовых машин загорелся прицеп большегруза

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 17 августа в 07.46 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем грузовике в городе Лакинск Собинского района на 156 километре автодороги М-7 «Волга».

На место ЧП выехали пять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их приезда прицеп грузовой машины горел открытым пламенем. Вскоре пожар был локализован и ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.