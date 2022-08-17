В Петушинском районе селянин обвиняется в убийстве местного жителя

Как сообщает прокуратура Владимирской области, житель Петушинского района обвинен в нескольких преступлениях: в незаконном приобретении, хранении и изготовлении огнестрельного оружия и взрывных устройств, в убийстве и угрозе убийством.

По версии следствия, в июне 2020 года он приобрел в интернете два сигнальных патрона и травматические патроны, а затем у себя дома в деревне Глубоково собрал самодельное огнестрельное оружие и сделал к нему боеприпасы.

Затем 5 июня 2022 года в ходе конфликта с двумя мужчинами, случившегося у дома №21 по улице Центральная той же деревни, нетрезвый селянин взял это самое оружие и выстрелил одному из оппонентов в голову, отчего тот скончался на месте. Затем он приставил оружие к голове второго мужчины и высказал угрозу убийством.

Свою вину селянин признал частично. В настоящее время он находится под стражей и дожидается первого заседания, которое вскоре состоится в Петушинском районном суде.