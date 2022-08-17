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Здоровье17 августа 2022 7:29

Во Владимирской области 17 августа 2022 года коронавирусом заболели 96 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 августа 2022 года лабораторно подтверждено 96 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 19 сл. в г.Владимире, 13 сл. в Муромском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Александровском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Ковровском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Суздальском, 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153974 случая заболевания (41810 сл. в г. Владимире, 16949 сл. в Муромском, 18147 сл. в Ковровском, 5638 сл. в Петушинском, 7428 сл. в Кольчугинском, 9864 сл. в Александровском, 6567 сл. в Юрьев-Польском, 12983 сл. в Гусь-Хрустальном, 1599 сл. в Судогодском, 3352 сл. в Собинском, 1430 сл. в г. Радужный, 5072 сл. в Киржачском, 3294 сл. в Камешковском, 2916 сл. в Гороховецком, 4030 сл. в Меленковском, 5464 сл. в Вязниковском, 5306 сл. в Суздальском, 2125 сл. в Селивановском).