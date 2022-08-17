В Собинке построили набережную за 22 миллиона рублей

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16 августа в ходе рабочей поездки в Собинский район врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев оценил результаты благоустройства набережной реки Клязьмы в Собинке, которое велось в 2019-2022 годах.

На воплощение проекта было направлено более 22 млн рублей. В основном это федеральные деньги (19,9 млн рублей, софинансирование областного и местного бюджетов составило 0,407 млн рублей и 1,8 млн рублей соответственно). Сделаны подъездной путь, парковочные места, пешеходные и прогулочные зоны, две смотровые площадки и зона отдыха с качелями, выполнена вечерняя подсветка монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны. На всём протяжении набережной длиной 380 метров появилось освещение, установлены скамейки, урны. Рядом с мостом через Клязьму – площадка для проведения концертов и других общественных мероприятий. Осталось только озеленить все.

Благоустройство Собинки продолжится: в 2023 году жители решили обновить бульвар Чайковского. На его благоустройство из федерального и областного бюджетов планируется направить 25 млн рублей.