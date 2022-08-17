В Гороховецком районе грузовик сгорел после удара об отбойник

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 15.30 на 339 километре трассы М-7, почти у границы с Нижегородской областью, большегруз наехал на отбойник, разделяющий полосы, после чего грузовая машина загорелась.

На место были вызваны подразделения ГУ МЧС России по Владимирской области. Пожарные локализовали и ликвидировали пламя на площади 60 квадратных метров — машина в результате сгорела полностью.

К счастью, в аварии никто из людей не погиб и не пострадал, однако автолюбители отметили, что движение по трассе из-за инцидента было серьезно затруднено по обеим полосам.

На месте ЧП работали восемь сотрудников экстренных служб на двух спецмашинах. В настоящее время в Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.