В Коврове спасатели помогли девушке снять кольцо с пальца

16 августа в 20.45 в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение, что девушка не может снять кольцо с пальца. Палец болел и начал отекать. Самостоятельно приехать к спасателям девушка не смогла, так как не с кем было оставить маленьких детей.

- Масштаб проблемы оказался меньше, чем мы ожидали. Присутствовал оттек, но еще пока была возможность подлезть кусачками. Этот факт очень упрощал работу. При помощи слесарного инструмента спасатели перекусили кольцо и освободили палец, - рассказал сотрудник отряда Михаил Быков.

Спасатели напоминают, что в подобных ситуациях, чем раньше вы обратитесь за помощью, тем лучше для вас. Очень часто люди затягивают с решением подобных вопросов, что приводит к очень болезненным последствиям.