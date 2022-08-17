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Общество17 августа 2022 5:12

В Коврове спасатели помогли девушке снять кольцо с пальца

Палец болел и начал отекать
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

16 августа в 20.45 в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение, что девушка не может снять кольцо с пальца. Палец болел и начал отекать. Самостоятельно приехать к спасателям девушка не смогла, так как не с кем было оставить маленьких детей.

- Масштаб проблемы оказался меньше, чем мы ожидали. Присутствовал оттек, но еще пока была возможность подлезть кусачками. Этот факт очень упрощал работу. При помощи слесарного инструмента спасатели перекусили кольцо и освободили палец, - рассказал сотрудник отряда Михаил Быков.

Спасатели напоминают, что в подобных ситуациях, чем раньше вы обратитесь за помощью, тем лучше для вас. Очень часто люди затягивают с решением подобных вопросов, что приводит к очень болезненным последствиям.