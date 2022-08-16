В Кольчугино сестрам-сиротам дали квартиры после вмешательства прокуратуры

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки по обращению двух сестер, являющихся сиротами, Кольчугинское надзорное ведомство установило, что им положено муниципальное жилье по достижении 18 лет как детям, оставшимся в раннем возрасте без попечения родителей.

При этом местные власти квартиры девушкам так и не предоставили. По результатам проверки прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав обеспечить сирот квартирами по договорам социального найма.

Суд встал на сторону девушек и удовлетворил иск надзорного ведомства. Теперь каждая из сестер получила по благоустроенной квартире в одном из жилых домов Кольчугино.