Владимирские инспекторы ГИМС провели рейд на водах Клязьмы

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, государственные инспекторы Центра ГИМС 16 августа провели очередной рейд в акватории Клязьмы на участке между Судогодским и Камешковским районами.

На этот раз все владельцы судов, которых проверили инспекторы, имели всю необходимую документацию, а сами были одеты в спасательные жилеты. Ни одного нарушения выявлено не было.

Вместе с тем в ГИМС уточнили, что самым частым нарушением, которое они фиксируют, является передвижение на судах без спасательных жилетов. При этом правила таковы, что во время стоянки судна их можно снимать. Судоводители и их пассажиры этим пользуются, но нередко забывают надеть жилеты при начале движения. Это считается административным правонарушением и наказывается штрафом, который для граждан составляет от 300 до 500 рублей.

Рейды по рекам региона будут продолжены.