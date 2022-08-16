Владимирский медвуз хотят расположить в здании напротив ЦУМ "Валентина"

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Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в личном телеграм-канале сообщил, что 16 августа он вместе с рабочей группой осмотрел здание будущего учебного корпуса медуниверситета, который станет филиалом нижегородского.

"Он расположен в центре Владимира, на Октябрьском проспекте, 3. Это здание – собственность области, но много лет находится в пользовании ВлГУ. Договорились с нашим опорным вузом о его передаче под медуниверситет. Все юридические процедуры нужно завершить до Нового года", написал Авдеев.

Также глава региона сообщил, что нужна замена коммуникаций (стояки не обновляли с 1980-х годов), а также внутренний и фасадный ремонт. Врио губернатора надеется, что подрядчика на объекте появится к февралю 2023 года. К августу 2023 года корпус должен быть отремонтирован.

Площадь корпуса составляет около 4 тысяч квадратных метров. Ориентировочно он рассчитан на 600 студентов.