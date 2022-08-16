В Муроме мужчина полагает, что незаконно провел в тюрьме 3 года

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, в Муромский городской суд с иском к Министерству финансов России и Управлению федерального казначейства регионального УМВД обратился гражданин, который потребовал компенсацию морального вреда в размере 8 миллионов рублей за «лишние» годы, проведенные за решеткой.

Истец указал, что в августе 2016 года был задержан по подозрению в совершении преступления, и в ходе следствия был заключен под стражу. В июне 2017 года ему предъявили обвинение по восьми эпизодам преступлений, и в мае 2018 года суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. В ходе апелляции дело «устояло», а вот в октябре 2021 года была подана уже кассация, и при очередном пересмотре уголовное дело сперва вернули прокурору в связи с нарушением закона при составлении обвинительного заключения, а затем следователь в феврале 2022 года частично прекратил уголовное преследование.

В итоге из восьми эпизодов остался только один, и при новом рассмотрении дела в суде в мае 2022 года подсудимого приговорили к 2 годам 5 месяцам лишения свободы. Но с учетом того, что с 2016 по 2022 год он находился за решеткой, мужчину отпустили из зала суда. Таким образом вышло, что он провел в местах лишения свободы более трех лет незаконно, в связи с чем и обратился с иском на реабилитацию.

Первое заседание по этому делу назначено на 29 августа.