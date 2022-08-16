Во Владимире годовая инфляция замедляется уже третий месяц подряд

Владимирское отделение Центробанка России сообщило, что годовая инфляция в регионе замедляется третий месяц подряд и в июле составила чуть больше 17%. Это соответствует общероссийской тенденции. Годовой темп прироста цен на продовольствие во Владимирской области в июле тоже снизился до 20%, а месячный — показал отрицательную динамику: по сравнению с июнем потребительские цены в среднем снизились.

Во многом на последнее повлиял высокий рост предложения импортных овощей и фруктов, расширение географии их поставок позволили замедлить рост цен на яблоки, груши, апельсины, виноград, бананы. Расширение посевных площадей отечественными производителями, увеличение сбора урожая картофеля и капусты привело к снижению цен на овощи.

«В июле замедлился рост цен на молоко, на зерно, увеличилось производство качественных отечественных комбикормов. Высокая продуктивность молочного животноводства Владимирской области обеспечила рост объема производства и увеличение предложения молока, что сказалось на ценах на молочную продукцию», — отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.